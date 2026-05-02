İstanbul'da bazı yollar sahil hattına kapanıyor: Yarın bu saatlere dikkat

İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı" dolayısıyla yarın Üsküdar'da bazı yollar 06.00 ile 13.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapatılacak güzergahları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif yolları duyurdu.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR (06.00 - 13.00)

Yarın sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılacak olan noktalar şunlardır:

Harem Sahil Yolu: Harem Otogarı dönüşleri ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi arasında kalan bölüm ve buraya çıkan tüm yollar.

Hakimiyeti Milliye Caddesi: Selmani Pak Caddesi ile Paşa Limanı Caddesi kesişimleri arasında kalan bölüm.

Paşa Limanı Caddesi: Hakimiyeti Milliye Caddesi ile İcadiye Caddesi kesişimi arasında kalan bölüm ve bu güzergaha çıkan tüm yollar.

Kuzguncuk Çarşı Caddesi: İcadiye Caddesi kesişimi ile Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi arasında kalan bölüm ve buraya çıkan tüm yollar.

Abdullahağa Caddesi: Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi ile Beylerbeyi Kavşağı Üsküdar Sahil ayrımları arasında kalan bölüm ve bu güzergaha çıkan tüm yollar.

KULLANILABİLECEK ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücüler, kapalı yollara alternatif olarak şu rotaları kullanabilirler:

Selimiye İskele Caddesi

Dr. Eyüp Aksoy Caddesi

Nuhkuyusu Caddesi

Gümüşyolu Caddesi

D-100 kara yolu

Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi

Halk Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Dr. Fahri Atabey Caddesi