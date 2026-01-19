İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hrant Dink’in ölüm yıl dönümü nedeniyle Şişli'de alınacak trafik tedbirlerini duyurdu.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma törenleri kapsamında Şişli'de trafik akışı yeniden düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün (19 Ocak) saat 11.00 itibarıyla ilçedeki bazı ana arterlerin ve bağlantı yollarının araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

ŞİŞLİ'NİN ANA ARTERLERİNDE TRAFİK KESİLİYOR

Emniyetin açıklamasına göre Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak ulaşıma kapatılıyor. Kapatılacak noktalar; Osmanbey kavşağından Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine ve Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Caddesi'nin kesiştiği Pangaltı kavşağından Mecidiyeköy istikametine doğru belirlendi.

Düzenleme kapsamında ara bağlantı yollarında da kısıtlamaya gidiliyor. Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak ve Zafer Sokak çıkışının Halaskargazi Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy Meydan istikametine giden bölümlerinde trafik akışı durdurulacak.

Ayrıca İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim istikametine ve Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından Taksim istikametine geçişlere izin verilmeyecek. Mecidiyeköy'den gelen trafik akışı ise Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim yönüne kapalı olacak.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yetkililer, bölgeyi kullanacak sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları açıkladı. Trafik akışı anma programı süresince Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri üzerinden sağlanacak.

