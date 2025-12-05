İstanbul’da beton mikseri yola savruldu! Ölü ve yaralılar var

Başakşehir'de Mahmutbey Yolu Başak Mahallesi Sultangazi istikametinde ilerleyen beton mikseri, aynı yönde seyreden plakaları öğrenilemeyen bir kamyonet ile hafif ticari araca çarptı. Araç daha sonra yolun karşı şeridine geçerek bir başka hafif ticari araca, ardından ters yönden gelen kamyonete çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan bir kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Kazada yaralanan bu kişi ile diğer dört yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.