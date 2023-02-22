İstanbul’da bina risk tespiti nasıl yapılır?

BİNA RİSK TESPİTİ NASIL YAPILIYOR?



Herhangi bir kat malikinin başvuruda bulunmasının ardından hızlı Tarama ile bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır.

İkinci kademe inceleme olarak da adlandırılan bu yöntem ile, binalarda yerinde incelemeler yapılmaktadır. Binaya ait yükseklik, alan, kolon ve perde ölçülerinin alınmasıyla bir rölöve hazırlanmaktadır. Bazı kolonlarda sıva tabakası kaldırılarak beton çekici ile beton sertliği ölçülmekte ve bir kolonda sıyırma yapılarak donatı çapı ile korozyon miktarı ölçülmektedir.

Sahada yerinde toplanan bu veriler daha sonra akademisyenler ile birlikte hazırlanan bir uygulama ile analiz edilmekte ve her bina için deprem güvenlik oranı çıkarılmaktadır. Bu puana göre maliklere binalarının mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışma kapsamında binalardan herhangi bir numune alınmamaktadır.