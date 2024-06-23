İstanbul'da binanın çatısı yandı

Tuzla'da iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri kısa sürede döndürürken, binanın çatısında hasar oluştu.

İstanbul'da binanın çatısı yandı
Editör: Mert Sagit

Tuzla'da İstasyon Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında bir iş yerinin üzerindeki iki katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan çatıyı kısa sürede söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

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# istanbul # yangın
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