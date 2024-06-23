İstanbul'da binanın çatısı yandı

Tuzla'da İstasyon Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında bir iş yerinin üzerindeki iki katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan çatıyı kısa sürede söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.





