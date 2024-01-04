İstanbul’da Bulunan En Uzun 10 Otobüs Hattı! En Uzun Otobüs Hattı Hangisi?
İstanbul’da her gün milyonlarca kişi toplu taşıma aracı kullanıyor. Bazı otobüs hatlarının uzunlukları ise oldukça dikkat çekiyor. İki yakayı birleştiren otobüs hatlarından hangileri en uzunu oldu? İşte İstanbul’da bulunan en uzun 10 otobüs hattı…
Editör: Selime Albayrak
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139A (Harem-Şile-Ağva)
139A hattı 110,91 km mesafeyle zirvede yer aldı.
402 (Binkılıç-Yenibosna Metro)
402 hatlı otobüs 94,87 km mesafeyle ikinci sıraya yerleşti.
303B Silivri (Cezaevi-Otogar)
303B hattı 94,49 km mesafeyle üçüncü sırada yer aldı.
404 (Karcaköy-Yenibosna Metro)
404 hatlı otobüs 91,66 km mesafeyle dördüncü sıraya yerleşti.