İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İşte İstanbul 27 Nisan Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 27 Nisan Perşembe günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler..
İstanbul'da 27 Nisan Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: ESENYURT
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 27/04/2023 12:00:00 - 27/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Nisan 2023 Perşembe 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Nisan 2023 Perşembe 16:00
İLÇE: ARNAVUTKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat 30 dakika
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 27/04/2023 11:30:00 - 27/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Nisan 2023 Perşembe 11:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Nisan 2023 Perşembe 13:00
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, RÖNTGEN sk bölgelerinde 27/04/2023 10:00:00 - 27/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Nisan 2023 Perşembe 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Nisan 2023 Perşembe 13:00