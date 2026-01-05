İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde şebeke bakım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı kesintiler yaşanacağını bildirdi. Vatandaşların mağdur olmaması için 6 Ocak Salı günü elektriksiz kalacak bölgeler önceden açıklandı.
Yayınlanma: Güncellenme:
1 37
2 37
3 37
4 37
5 37
6 37
7 37
8 37
9 37
10 37
11 37
12 37
13 37
14 37
15 37
16 37
17 37
18 37
19 37
20 37
21 37
22 37
23 37
24 37
25 37
26 37
27 37
28 37
29 37
30 37
31 37
32 37
33 37
34 37
35 37
36 37
37 37