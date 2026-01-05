İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde şebeke bakım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı kesintiler yaşanacağını bildirdi. Vatandaşların mağdur olmaması için 6 Ocak Salı günü elektriksiz kalacak bölgeler önceden açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 1
1 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 2
2 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 3
3 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 4
4 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 5
5 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 6
6 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 7
7 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 8
8 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 9
9 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 10
10 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 11
11 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 12
12 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 13
13 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 14
14 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 15
15 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 16
16 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 17
17 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 18
18 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 19
19 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 20
20 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 21
21 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 22
22 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 23
23 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 24
24 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 25
25 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 26
26 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 27
27 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 28
28 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 29
29 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 30
30 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 31
31 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 32
32 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 33
33 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 34
34 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 35
35 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 36
36 37
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Hazırlıksız yakalanmayın! - Resim: 37
37 37
elektrik kesintisi