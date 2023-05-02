İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İşte İstanbul 3 Mayıs Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 3 Mayıs Çarşamba günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 3 Mayıs Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: GAZİOSMANPAŞA
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 814., 840., 858., 858/1., 859., 859/1., 859/2., 915., 920., 920/1., 921., 921/1., 922., 930. sk bölgelerinde 03/05/2023 16:00:00 - 03/05/2023 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 03 Mayıs 2023 Çarşamba 20:00
İLÇE: BEYOĞLU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah AKİDE, ARAPLIK, ARDA, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, KADI MEHMET, KADI MEHMET ÇIKMAZI, KÜRKÇÜ ŞAHİN, KÜRKÇÜ ŞAHİN ÇIKMAZI, MABUT LİZBUT, MUİT, PİYADE, YENİ, YENİ ÇEŞME, YENİ ÇEŞME MERDİVEN, İBADULLAH sk / KULAKSIZ mah ARDA, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, MABUT LİZBUT, NİSA MEKTEBİ, SEVGİ, İBADULLAH sk bölgelerinde 03/05/2023 16:00:00 - 03/05/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 03 Mayıs 2023 Çarşamba 22:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 03/05/2023 09:00:00 - 03/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 03 Mayıs 2023 Çarşamba 16:00