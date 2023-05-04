İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İşte İstanbul 5 Mayıs Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 5 Mayıs Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 5 Mayıs Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BEŞİKTAŞ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ÖZDEN sk bölgelerinde 05/05/2023 16:00:00 - 05/05/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 05 Mayıs 2023 Cuma 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 05 Mayıs 2023 Cuma 22:00
İLÇE: BAĞCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 05/05/2023 15:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 05 Mayıs 2023 Cuma 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 05 Mayıs 2023 Cuma 17:00
İLÇE: BAĞCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1502. sk bölgelerinde 05/05/2023 15:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 05 Mayıs 2023 Cuma 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 05 Mayıs 2023 Cuma 17:00