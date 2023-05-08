İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İşte İstanbul 9 Mayıs Salı elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 9 Mayıs Salı günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler..
İstanbul'da 9 Mayıs Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE, İLTER sk bölgelerinde 09/05/2023 15:00:00 - 09/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 09 Mayıs 2023 Salı 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 09 Mayıs 2023 Salı 18:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SANATÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/05/2023 13:00:00 - 09/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 09 Mayıs 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 09 Mayıs 2023 Salı 16:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 09/05/2023 13:00:00 - 09/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 09 Mayıs 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 09 Mayıs 2023 Salı 15:00