İstanbul'da büyük su kesintisi: O ilçelerde 24 saat boyunca sular akmayacak

İstanbul'da İSKİ çalışması sebebiyle 6 ilçeye 24 saat su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan duyuruya göre Avrupa Yakası'nın su ihtiyacı için inşa edilen Terkos-İkitelli İsale Hattı imalatı tamamlandı. İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin devreye alınması sebebiyle 19 Haziran 2023 Pazartesi günü 06:00 ila 20 Haziran 2023 Salı 06:00 saatleri arasında 24 saat süreyle bir çok bölgeye su verilemeyecek.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İSKİ'nin duyurusuna göre 24 saat boyunca su kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde:

Esenyurt: Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri.

Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri. Başakşehir: Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri.

Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri. Arnavutköy: Yassıören, Yeşil Bayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy, Hadımköy, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Baklalı, Bolluca, Boyalık, Durusu, Fatih, Hacımaşlı, Haraçcı, Hicret, Karaburun, Mavigöl, Mehmet Akif, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal, Nene Hatun, Sazlı Bosna, Taşoluk, Tayakadın, Terkos, Yavuz Selim, Yunus Emre, Yeniköy, Çilingir, İmrahor ve İslambey mahalleleri.

Yassıören, Yeşil Bayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy, Hadımköy, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Baklalı, Bolluca, Boyalık, Durusu, Fatih, Hacımaşlı, Haraçcı, Hicret, Karaburun, Mavigöl, Mehmet Akif, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal, Nene Hatun, Sazlı Bosna, Taşoluk, Tayakadın, Terkos, Yavuz Selim, Yunus Emre, Yeniköy, Çilingir, İmrahor ve İslambey mahalleleri. Çatalca: Nakkaş, Kızılcaali ve Bahşayiş mahalleleri.

Nakkaş, Kızılcaali ve Bahşayiş mahalleleri. Avcılar: Tahtakale ve Yeşilkent mahalleleri.

Tahtakale ve Yeşilkent mahalleleri. Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.

KAYNAK: https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/haberler1/haberler-detay/su-kesintisi108