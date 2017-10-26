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İstanbul’da 'ByLock' operasyonu

İstanbul'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 60 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerden 48'i yakalandı.

İstanbul’da 'ByLock' operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı alınan 60 kişiden 48'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve "ByLock" kullandıkları öne sürülen 60 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda 48 şüpheli yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 12 kişinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #fetö #bylock #operasyon #Fetullahçı Terör Örgütü
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