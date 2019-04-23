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İstanbul'da çamur yağışı uyarısı: Bu akşam 18.00'de başlayacak yarın akşam 23.59'da bitecek

Meteorolojiden İstanbul için kritik çamur yağışı, toz taşınımı uyarısı yapıldı. Uyarıya göre, Toz taşınımının bu akşam 18.00'de başlayarak yarın akşam 23.59'a kadar etkili olması bekleniyor

İstanbul'da çamur yağışı uyarısı: Bu akşam 18.00'de başlayacak yarın akşam 23.59'da bitecek

İstanbul'un bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, bölgenin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 

Toz taşınımının bu akşam 18.00'de başlayarak yarın akşam 23.59'a kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Hava durumu #toz taşınımı #meteoroloji #çamur
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