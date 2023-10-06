İstanbul'da çok sayıda ilçede sular kesilecek! İSKİ duyurdu 6 Ekim'de gerçekleşecek su kesintileri...

İstanbul'da gerçekleşecek planlı kesintiler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından önceden bildirilmektedir. Bu sayede İstanbulluların su kesintilerine hazırlık yapabilmesi mümkün olur. Planlı su kesintileri arıza tamiri ya da altyapı çalışmalarından kaynaklanabilir. Peki 6 Ekim günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İstanbul'da yaşanacak kesintilerin saat kaça kadar süreceği merak edilmektedir. Bu bilgi de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulmaktadır. Bu kesintiler genellikle gün içerisinde çözülmektedir. Peki, 6 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşen su kesintileri saat kaç gibi tamamlanacak?

6 EKİM GÜNÜ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTKÖY:

Ömerli Mahallesinde yaşanacak kesinti 15.00 civarı bitecek.

GAZİOSMANPAŞA:

Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz mahallelerinin etkileneceği su kesintisi şebeke hattı arızasında kaynaklanma birlikte saat 13.00'e kadar devam edecek.

KAĞITHANE:

Hamidiye ve Merkez mahallesinin etkileneceği kesinti saat 14.00 civarı bitecek. Kesinti içme suyu hattında gerçekleşen 100 mm'lik bir şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.

MALTEPE:

Zümrütevler Mahallesinin etkileneceği kesinti saat 14.30'da bitecek. Bu kesinti içme suyu hattında gerçekleşen 100 mm'lik bir arızadan kaynaklanıyor.

SARIYER:

Cumhuriyet Mahallesindeki su kesintisi saat 12.30 civarı bitecek. Bu kesintinin sebebi ise içme suyu hatlarında meydana gelen şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.

SİLİVRİ:

İlçe belediyesi tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları sebebiyle 200 mm çaplı şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yaşanan Fatih Mahallesindeki arıza saat 12.00'de bitecek.