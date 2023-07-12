İstanbul'da çöp sorunu baş gösterdi! Kaderine terk edilen şehirde vatandaşlar isyan ediyor

Kaderine terk edilen İstanbul’da bu kez de çöp sorunu gün yüzüne çıktı.

Kadıköy başta olmak üzere pek çok noktada toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi.

Bazı metro istasyonlarında da toplanmayan çöpler kötü görüntü ve kokuya neden oldu.

Kadıköy’de Caddede fırıncılık yapan İbrahim Dağlar, birkaç gündür sokakta çöplerin toplanmadığını söyledi.