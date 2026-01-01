İstanbul’da cumartesi günü 100 km’ye varan fırtına bekleniyor: AKOM’dan uyarı

Yeni yıla kar yağışıyla giren İstanbul’da hafta sonu fırtına bekleniyor. AKOM’da kentteki hava durumunu takip eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını, cumartesi günü ise fırtınanın etkili olacağını söyledi.

Yazıcı, “Cumartesi özellikle hızı 80–100 kilometreye kadar çıkan bir fırtına bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını rica ediyoruz” dedi. Kar yağışının öğleden sonra Avrupa Yakası’nda etkisini kaybettiğini, Anadolu Yakası’nda ise kısa süre daha süreceğini belirtti.

Yazıcı, 20 Ocak’tan sonra yeniden kar ihtimalinin bulunduğunu belirterek, “O güne kadar çok ciddi bir şey beklemiyoruz, yağmur dışında” ifadelerini kullandı.

“BUZLANMA BEKLEMİYORUZ”

Yazıcı, yeni yıl gecesinde ulaşımda büyük bir sorun yaşanmadığını belirtti. “Bazı yollarda kısa süreli etkilenmeler oldu ancak yaralanma ya da daha kötü bir durum yaşanmadı. Buzlanma beklemiyoruz” dedi.

İBB ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Yazıcı, bin 500 civarında araç ve yaklaşık dört bin personelin teyakkuzda olduğunu, bunların 755’inin kar küreme ve tuzlama aracı olduğunu aktardı.

Evsizler ve sokak hayvanları için de tedbirler alındığını ifade eden Yazıcı, “Beş yüze yakın vatandaşımız belediye tesisleri ile kiralanan otellerde misafir ediliyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili hizmetimiz bu dönemlerde artırılarak devam ediyor” diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül de kar yağışı saatlerinde AFAD İl Müdürlüğü’ne giderek bilgi aldı.