İstanbul'da DEAŞ Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ üyelerine finansman sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.



DEAŞ'a üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından haklarında işlem yapılan, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan, şüpheli para transfer ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyonda yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



