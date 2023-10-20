İstanbul'da DEAŞ Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlayan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ üyelerine finansman sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

DEAŞ'a üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından haklarında işlem yapılan, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan, şüpheli para transfer ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyonda yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Çok Okunanlar
İzmir'de Deprem Oldu!
İzmir'de Deprem Oldu!
Ersin Tatar'dan Filistin Açıklaması!
Ersin Tatar'dan Filistin Açıklaması!
Dışişleri Bakanlığından Tezkere Açıklaması!
Dışişleri Bakanlığından Tezkere Açıklaması!
Futbolu Kim Buldu ve İcat Etti?
Futbolu Kim Buldu ve İcat Etti?
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Öne Çıkanlar Dünyada Fiyatlar Düşerken Türkiye'de Neden Artıyor? - Ekonomist Çetin Ünsal Değerlendirdi Dünyada Fiyatlar Düşerken Türkiye'de Neden Artıyor? - Ekonomist Çetin Ünsal Değerlendirdi Igor Tudor İstanbul'a Geldi! Igor Tudor İstanbul'a Geldi!