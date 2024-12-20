İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı
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Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen 16 şüpheliyi tespit etti.

Operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda, 16 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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