İstanbul'da dehşet anları! Otomobil müstakil eve daldı! Yaralılar var
Arnavutköy Ulubatlı Hasan Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki müstakil bir eve çarparak duvarı yıktı.
Kaza, Arnavutköy ilçesi sınırlarında yer alan Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Eyüp A.'nın idaresindeki 34 NYC 471 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Yolda savrulmaya başlayan ve kendi etrafında çeşitli manevralar yapan araç, hızını alamayarak yol kenarında bulunan müstakil bir eve şiddetle çarptı.
Otomobilin adeta yapının içerisine daldığı kaza sonucunda müstakil evin duvarlarının bir bölümü büyük bir gürültüyle yıkılırken, çevreye çok sayıda moloz saçıldı.
Çarpmanın şiddeti yapının iç kısmında da ağır hasara yol açtı. Hurdaya dönen ve tamamen kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücü Eyüp A. dahil toplam üç kişi ile o esnada evin içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Çevredeki büyük paniğin ardından kazayı gören vatandaşlar, durumu hızla yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık görevlileri, toplam beş yaralıya ilk müdahaleyi evin çevresinde gerçekleştirdi.
Durumları değerlendirilen yaralılar, ambulanslara alınarak tedavileri yapılmak üzere bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu sırada bölgeye intikal eden polis ekipleri ise caddedeki trafik akışını keserek, hasar gören evin çevresinde ikinci bir kazanın yaşanmaması adına geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.
Ekipler, enkaz halindeki ev ve kullanılmaz hale gelen aracın bulunduğu alanda kazanın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.