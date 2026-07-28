İstanbul'da dehşet anları! Otomobil müstakil eve daldı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Eyüp A.'nın idaresindeki 34 NYC 471 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Yolda savrulmaya başlayan ve kendi etrafında çeşitli manevralar yapan araç, hızını alamayarak yol kenarında bulunan müstakil bir eve şiddetle çarptı.