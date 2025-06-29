İstanbul’da denize girmek yasaklandı! Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Fırtına ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle denizlerde dalga boylarının tehlikeli seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda İstanbul’un Beykoz, Arnavutköy ve Şile ilçelerinin kaymakamlıkları tarafından denize girme yasağı ilan edildi.

Yetkililer, vatandaşları can güvenliği için yasağa uymaya çağırırken, İstanbul’a komşu bölgelerde de benzer önlemler alındı.

Haber Global’e göre, İstanbul dışında, Tekirdağ, Düzce ve Sakarya illerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Sahil güvenlik ve yerel yönetimler tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle Karadeniz kıyılarında dalga ve akıntı tehlikesine karşı halkın dikkatli olması istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminine göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, Karadeniz bölgesi (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı bildirildi.

Karadeniz’de sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde ise normale yakın, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara, Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden 40-70 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceği uyarısı yapıldı.

21 İL İÇİN “SARI KODLU” UYARI

Meteoroloji, fırtına ve sağanak riskine karşı toplam 21 il için “sarı kodlu” uyarı yayınladı. İşte o iller:

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova.