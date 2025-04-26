İstanbul'da deprem anında hangi altyapılar çalışmaz? Şok gerçekler!

Bu durum, afet anında bilgi akışının sağlanamaması ve koordinasyon eksikliklerine yol açabilir .​

🏚️ Deprem Toplanma Alanları: Mevcut Durum ve İhtiyaçlar



İstanbul'da, olası bir deprem sonrası halkın toplanabileceği yaklaşık 3.000 adet toplanma alanı bulunmaktadır . Ancak, bu alanların çoğu altyapı eksiklikleri ve yetersiz kapasite nedeniyle etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Acil durumlarda bu alanların etkinliği, altyapı iyileştirmeleri ve kapasite artırımı ile doğrudan ilişkilidir.​