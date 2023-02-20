İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

İSTANBUL'UN DEPREME DAYANIKLI İLÇELERİ

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan depremlerden sonra beklenen büyük İstanbul depremi ile birlikte endişeler de çoğaldı. En yüksek nüfuslu ilimiz olan İstanbul'da depreme dayanıklı olan ilçeler ve semtler neresi? sorusunun cevabı yazımızda sizleri bekliyor.



2020 yılında ülke genelinde deprem riskiyle çok sık karşılaştık. Ülkemizin fay hattı üzerinde olması bizi bu gerçekle daha sık karşılaştırıyor. Fay hatlarında biriken enerjilerin açığa çıkması sonucunda oluşan depremler, özellikle bu hat üzerinde ya da yakınında bulunan şehirlerde yaşayanları daha tedirgin ediyor. Oturdukları ilçenin zeminin sağlamlığı konusunda akıllarında soru işareti olan vatandaşların yaşadığı yer ise elbetteki yüksek nüfuslu İstanbul oluyor. Bu konuda en çok aratılan soruların başında “İstanbul’un depreme dayanıklı ilçeleri neresi?” geliyor. Bu sorulara cevap olarak, beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde oluşturulan fay hatları haritası vatandaşların bilgisine sunuldu. İstanbul deprem haritası 2020 yılında en çok merak edilen böyle haritası oldu.