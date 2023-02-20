İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
Ülkemizde son zamanlarda yaşanan depremlerden sonra beklenen büyük İstanbul depremi ile birlikte endişeler de çoğaldı. En yüksek nüfuslu ilimiz olan İstanbul'da depreme dayanıklı olan ilçeler ve semtler neresi? sorusunun cevabı yazımızda sizleri bekliyor.
İSTANBUL'UN DEPREME DAYANIKLI İLÇELERİ
Ülkemizde son zamanlarda yaşanan depremlerden sonra beklenen büyük İstanbul depremi ile birlikte endişeler de çoğaldı. En yüksek nüfuslu ilimiz olan İstanbul'da depreme dayanıklı olan ilçeler ve semtler neresi? sorusunun cevabı yazımızda sizleri bekliyor.
2020 yılında ülke genelinde deprem riskiyle çok sık karşılaştık. Ülkemizin fay hattı üzerinde olması bizi bu gerçekle daha sık karşılaştırıyor. Fay hatlarında biriken enerjilerin açığa çıkması sonucunda oluşan depremler, özellikle bu hat üzerinde ya da yakınında bulunan şehirlerde yaşayanları daha tedirgin ediyor. Oturdukları ilçenin zeminin sağlamlığı konusunda akıllarında soru işareti olan vatandaşların yaşadığı yer ise elbetteki yüksek nüfuslu İstanbul oluyor. Bu konuda en çok aratılan soruların başında “İstanbul’un depreme dayanıklı ilçeleri neresi?” geliyor. Bu sorulara cevap olarak, beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde oluşturulan fay hatları haritası vatandaşların bilgisine sunuldu. İstanbul deprem haritası 2020 yılında en çok merak edilen böyle haritası oldu.
İSTANBUL'DA DÜŞÜK RİSK TAŞIYAN İLÇELER
1999 yılında, merkez üssü İzmit’in Gölcük ilçesinde yaşanan deprem afeti sonucunda binlerce kişinin yaşamı son buldu. Bu kişilerin bir kısmı İstanbul'da yaşayanlardı. Yaşanan kayıpların sebepleri elbetteki bina yapımlarında yanlış ürün kullanılması ya da zeminin doğru olmamasıydı. 99 depreminden sonraki süreçte deprem bilimcilerin sürekli olarak işaret ettiği nokta tekrar İstanbul oluyor. Şu ana kadar birikmiş olan 7.2 büyüklüğündeki enerji yakın zamanda açığa çıktığında, İstanbul’daki yanlış yapılanmaya sahip binlerce binanın yıkılacağı öngörülüyor. İstanbul’da yaşayan binlerce kişi kendilerine daha sağlam altyapıya sahip bölge ya da bina aramaya başladı.
Bu bölgelerin nereler olduğuna dair cevabı ise Deprem Risk Haritalarında görebiliyoruz. Bu haritada renkler açık sarı ve koyu kırmızı olarak değişmekte. Açık sarı olan bölgeler az riske sahip iken, koyu kırmızı renkli bölgeler ise yüksek riske sahip olduğunu gösteriyor. İlçe ve semtleri 1-4 arasında riske göre ayırabiliriz. Yapının yaşının gnç olmasıyla riskin azaldığını biliyoruz. Yeni kentleşme açısından en yeni binalardan oluşuyor diyebileceğimiz ilçe Sultanbeyli iken yeni yapım konutlara sahip olan bir başka ilçe olan Çekmeköy depreme dayanıklı mı? sorusuna da cevap bulabileceğimiz risklere göre sınıflandırılan liste şu şekildedir;
-Pendik, Kartal, Kadıköy (Kurbağalıdere bölgesi, Moda’nın deniz kıyısı bölgesi harici), Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Şile ve Adalar ilçeleri.
-Eminönü, Karaköy (Rıhtım bölgesi dışındaki bölgeler), Beşiktaş, Nişantaşı, Şişli, Taksim, Kağıthane, Gaziomanpaşa, Levent, Maslak, İstinye, Sarıyer, Emirgan ve Bağcılar İlçeleri.
Ayrıca listede yer almasa da Ataşehir depreme dayanıklı mı? sorusunu merak edenler için, bölgenin sahil şeridine uzakta bulunması ve Kayışdağı’nın sayesinde sağlam bir zemine sahip olduğu bilinmektedir.