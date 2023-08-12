İstanbul'da deprem riskine karşı uzmanlar uyarıyor! İstanbul'a yeni fabrikaya izin verilmesin

Yıllardır uyarılar yapılıyor. Ancak İstanbul için 'tersine göç' konusunda somut adımlar hala gündemde değil.

Marmara'da büyük bir deprem bekleniyor. Uzmanlar özellikle İstanbul konusunda alarmda.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, İstanbul’da yeni fabrikalara izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

- Şu anda İstanbul’daki fabrikaları deprem riski düşük yerlere taşımak çok zor. Bu koşullarda oradaki iş sahiplerini ikna edemezsiniz. Fakat yenilerini Konya’ya kuralım. Ben o yönde oyumu kullanırım. İstanbul’a yeni yatırımlara artık müsaade etmeyelim. Bundan sonraki tüm yatırımlarımızı Konya vs. yerlere yapalım. Ama mesela fabrika taşımak için devlet teşviki verilirse o zaman fabrika sahiplerini ikna edebilirsiniz.

Perinçek, bundan sonraki tüm yatırımların Konya gibi yerlere yapılmasını önerdi.