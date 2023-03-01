İstanbul'da depreme karşı nasıl önlemler alınabilir?
İstanbullular olası İstanbul depremine nasıl hazırlanabili? Kısa, orta ve uzun vadede ne gibi önlemler alınabilir?
Türkiye'nin son haftalarda en önemli gündemi deprem. Kahramanmaraş depremlerinin ardından 3 hafta geçti. Bugüne dek 44 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti ya da yaralandı. Depremler, özellikle İstanbul depremine hazır mıyız sorusunu da tekrardan akıllara getirdi.
Kamuoyunda her depremin ardından günlerce konuşulan İstanbul depremi hakkında uzmanlar alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı. İstanbullulardan bazıları binasının sağlamlığına güveniyor, bazıları ise binasının sağlam olup olmadığına baktırma telaşında. Kimileri ise komşuları ile anlaşıp evlerini kentsel dönüşüme vermek niyetinde.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğu, bunların acilen dönüşmesi gereken bina sayısının ise 300 bin olduğunu açıkladı. Kurum, "İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alanı var. İstanbul'da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
PEKİ İSTANBULLULAR KISA, ORTA VE UZUN VADEDE NE GİBİ ÖNLEMLER ALABİLİR?
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Deprem Bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat, Afet Uzmanı Dr. Kubilay Kaptan ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy kısa, orta ve uzun vadede depremin yıkıcı etkilerini azaltabilmek için neler yapılacağını açıkladı: