İstanbul'da dev opreasyon: 131 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da organize suça büyük darbe vuruldu. Kırmızı bültenle aranan Barış B.'nin kurduğu suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 103 eyleme karıştığı tespit edilen 131 şahıs gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

- Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; ilimizde faaliyet gösteren suç işlemek için bir araya gelmiş, İlimizde daha önce işlediği suçlardan dolayı Kırmızı Bültenle aranan ve şuan İtalya’da yakalanan Barış B. liderliğindeki silahlı organize suç örgütünün deşifresine yönelik çalışmalara başlandı. İlimiz genelinde çalıntı araç ve kasklı motosikletli Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Silahlı Kasten Yaralama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Silah Ticareti, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Tehdit olmak üzere 103 eyleme karıştığı tespit edilen 131 şahıs gözaltına alınmıştır.

ELE GEÇİRİLEN YASA DIŞI MADDELER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapılan operasyonlarda ele geçirilen yasa dışı maddeleri şu şekilde açıkladı: