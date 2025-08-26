İstanbul’da dijital taksi dönemi! İşte ayrıntılar

İstanbul’da yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılabilecek 150 taksi için ihale başlatıldı. Başvurular 1 Eylül’e kadar devam edecek. Yeni sistemde araçlar güvenli ve kayıtlı olacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
DİJİTAL TAKSİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirde yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılabilecek 150 taksi için ihale süreci başlattı.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH

150 dijital taksi plakası için ihale başvuruları 1 Eylül’e kadar alınacak. Sistem ikinci kez ihaleye açılıyor ve talep yoğun.

Yeni sistemde yolcular, araç plakasını, şoför bilgisini ve güzergahı uygulama üzerinden görebilecek. Güvenli, kayıtlı ve izlenebilir bir ulaşım modeli sunulacak.

Yalnızca uygulama üzerinden çağrılacak taksilerle, yolcu seçme veya fazla ücret talebi gibi sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dijital taksi uygulamalarıyla entegre çalışan sistem, yatırımcılara sabit ve öngörülebilir kazanç sunuyor. Temassız ödeme ve düzenli takip sağlanacak.

Uzun yıllardır yasal olmayan plaka kiralama uygulamaları bu modelle kayıt altına alınacak, süreç şeffaf ve denetlenebilir hale gelecek.

Her yıl “Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü” (TAHKUK) ile araçlar; donanım, temizlik, sürücü davranışı ve uygulama entegrasyonu kriterleriyle denetlenecek.

