İstanbul'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var!

Esenyurt'ta İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin çalışması sırasında yer altındaki doğal gaz borusunun delinmesi sonucu yangın çıktı. Olayda 2 işçi hafif yaralandı, 2 bina zarar gördü, bir motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var!
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Namık Kemal Mahallesi 10. Sokak'ta yürütülen altyapı çalışmaları sırasında ekiplerin kazı yaptığı sırada doğal gaz borusu delindi. Borudan sızan gazın parlamasıyla yangın çıktı.

Alevlerin sıçradığı 5 ve 6 katlı iki binada hasar oluşurken, sokakta park halindeki bir motosiklet yandı. Yangında hafif yaralanan iki İSKİ çalışanı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

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