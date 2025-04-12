İstanbul'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var!

Namık Kemal Mahallesi 10. Sokak'ta yürütülen altyapı çalışmaları sırasında ekiplerin kazı yaptığı sırada doğal gaz borusu delindi. Borudan sızan gazın parlamasıyla yangın çıktı.

Alevlerin sıçradığı 5 ve 6 katlı iki binada hasar oluşurken, sokakta park halindeki bir motosiklet yandı. Yangında hafif yaralanan iki İSKİ çalışanı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.