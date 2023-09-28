İstanbul'da dört ilçede sular kesilecek! İSKİ o ilçeleri uyardı: 28 Eylül'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

Su kesintileri insanların günlük yaşantıları yoğun şekilde etkilemektedir. İstanbul'da baraj doluluk oranları bir yandan konuşulurken bir yandan da su kesintileri önemli bir gündem oluşturmaktadır. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da yaşayan insanların su kesintisine dair önlem almaları için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından özellikle uyarılmaktır. Peki 28 Eylül 2023 günü hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

Su kesintileri şebeke hattı arızasından ya da altyapı çalışmalarından kaynaklanabilir. İSKİ tarafından duyurulan su kesintilerine önceden su depolayarak ya da çalışma saatinin bitişini bilerek önlem alınabilir. Peki, 28 Eylül 2023 günü İstanbul'da yaşanacak su kesintileri saat kaça kadar sürecek?

28 EYLÜL 2023 GÜNÜ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ÜSKÜDAR

Ünalan Mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 12.00'ye kadar sürecek.

SULTANGAZİ

Sultançiftliği Mahallesinin etkilendiği su kesintisi 12.30'ye kadar sürecek.

SARIYER

Kumköy (Kilyos) Mahallesinde yaşanacak su kesintisi 13.30'a kadar sürecek.

BAKIRKÖY

Kartaltepe Mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 13.00'e kadar sürecek.