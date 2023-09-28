İstanbul'da dört ilçede sular kesilecek! İSKİ o ilçeleri uyardı: 28 Eylül'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
Su kesintisi hayatımızda büyük sorun oluşturabilecek bir konudur. İSKİ önceden suyun kesileceği ilçeleri duyurur. Bu sayede su kesintilerine önceden önlem almak mümkün olur. Peki, 28 Eylül günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
Su kesintileri insanların günlük yaşantıları yoğun şekilde etkilemektedir. İstanbul'da baraj doluluk oranları bir yandan konuşulurken bir yandan da su kesintileri önemli bir gündem oluşturmaktadır. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da yaşayan insanların su kesintisine dair önlem almaları için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından özellikle uyarılmaktır. Peki 28 Eylül 2023 günü hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
Su kesintileri şebeke hattı arızasından ya da altyapı çalışmalarından kaynaklanabilir. İSKİ tarafından duyurulan su kesintilerine önceden su depolayarak ya da çalışma saatinin bitişini bilerek önlem alınabilir. Peki, 28 Eylül 2023 günü İstanbul'da yaşanacak su kesintileri saat kaça kadar sürecek?
28 EYLÜL 2023 GÜNÜ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- ÜSKÜDAR
Ünalan Mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 12.00'ye kadar sürecek.
- SULTANGAZİ
Sultançiftliği Mahallesinin etkilendiği su kesintisi 12.30'ye kadar sürecek.
- SARIYER
Kumköy (Kilyos) Mahallesinde yaşanacak su kesintisi 13.30'a kadar sürecek.
- BAKIRKÖY
Kartaltepe Mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 13.00'e kadar sürecek.