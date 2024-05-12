İstanbul'da düğün salonlarının yüzde 80'i doldu

Yaz sezonu geldi, düğün salonlarında yer bulmak zorlaştı. İstanbul'daki salonlarının yüzde 80'i doldu. Ancak Düğün salonu işletmecileri artan maliyetler karşısında zorlanıyor.

İstanbul'da düğün salonlarının yüzde 80'i doldu
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İstanbul'da düğün salonları doluluk oranı şimdiden yüzde 80'i buldu. Ön rezervasyonların yapılmasıyla 1300 düğün salonunda yer bulmak zorlaştı.

Ancak düğün salonu işletmecileri artan maliyetler karşısında zorlanıyor. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Kentte bu sene 230 bin civarında düğün yapılması öngörülüyor." ifadelerini kullandı ve ekledi:

- Girdi maliyetlerinin artması bazen sektörel anlamda bizleri de zorlamaktadır. Arkadaşlarımız, ön rezervasyonlarda o günkü fiyat kuru, girdi maliyetleri üzerinden sözleşmelerini yapıyorlar. Sözleşmeler yapıldıktan sonra bozulma ihtimali olmadığı için salonu tutanlar, gelecek olan zamlardan da etkilenmemiş oluyorlar.

 Düğün salonu işletmeciliğinin eğlence değil hizmet sektörüne girdiğini söyleyen Sönmez, bu nedenle bu sektörden alınan KDV oranlarının düşürülmesinin hem işletmecileri hem de evlenecek çiftlere katkı sağlayacağını da vurguladı.

Sönmez düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanmama kararı aldıklarını da hatırlattı.

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# istanbul # düğün salonları
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