İstanbul'da elektrik kesintileri ne zaman bitecek? Bugün hangi ilçelerde el kesik olacak?

İstanbul'da her gün çeşitli nedenlerden dolayı elektriğin kesilmesi nedeniyle vatandaşlar internette "Bugün elektrik kesilecek mi" sorusunun cevabını arıyor.

Peki, 25 Ağustos günü hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektriğin kesildiği ilçelerde ise ne zaman geleceği merak konusu. İşte isim isim o ilçeler...

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ BEKLENİYOR?

AVCILAR:

Firuzköy, Yakuplu, Denizköşkler ve Merkez mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Firuzköy ve Yakuplu, Denizköşkler mahallelerinde bakım çalışması nedeniyle 12.00-17.00 arası elektrik olmayacak. Merkez mahallesinde ise saat 12.00'ye doğru elektriğin geri gelmesi bekleniyor.

BAĞCILAR:

Fatih mahallesinde saat 16.00'ya, Demirkapı Mahallesinde saat 17.00'ye, Barbaros mahallesinde 15.00'e, Güneşli mahallesinde 14.00'e ve Bağlar mahallesinde 16.00'ya kadar elektriğin gelmesi bekleniyor.

BAHÇELİEVLER:

Siyavuşpaşa Mahallesinde 12.00'ye, Bahçelievler Mahallesinde 13.00'e, Fevzi Çakmak mahallesinde 16.00'ya kadar kesinti bekleniyor.

BEYLİKDÜZÜ:

Marmara Mahallesinde 17.00'ye, Kavaklı Mahallesinde 12.00'e kadar elektrik kesik olacak.

BEYOĞLU:

Kadımehmet Efendi Mahallesinde 18.00'e kadar, İstiklal Mahallesinde 17.00'ye kadar kesinti bekleniyor.

BÜYÜKÇEKMECE:

Çakmaklı Mahallesinde 17.00'e kadar kesinti bekleniyor.

ÇATALCA:

Çakıl Mahallesinde 16.00'ya ve Gökçeali Mahallesinde 15.30'a kadar kesintinin devam edeceği öngörülüyor.

ESENYURT:

Sultaniye ve Cihangir mahallelerinde 17.00'e kadar kesinti bekleniyor.

KAĞITHANE:

Gürsel mahallesinde 16.00'ya ve Emniyet Evleri Mahallesinde 17.00'e kadar kesinti devam edecek.

KÜÇÜKÇEKMECE:

Beşyol Mahallesinde 17.00'e kadar elektrik kesintisinin sürmesi bekleniyor.

SİLİVRİ:

Gümüşkaya Mahallesinde 16.00'ya kadar elektrik kesintisi devam edecek.

ŞİŞLİ:

Teşvikiye Mahallesinde kesinti 12.00'ye kadar devam edecek.