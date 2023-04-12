İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İşte İstanbul 13 Nisan Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 13 Nisan Perşembe günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler..
İstanbul'da 13 Nisan Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Fatih
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah PAŞA ODALARI sk bölgelerinde 13/04/2023 15:00:00 - 13/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 13 Nisan 2023 Perşembe 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 13 Nisan 2023 Perşembe 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kadıköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ATATÜRK
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 13 Nisan 2023 Perşembe 14:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 13 Nisan 2023 Perşembe 15:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah tiftik sk bölgelerinde 13/04/2023 13:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 13 Nisan 2023 Perşembe 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 13 Nisan 2023 Perşembe 16:00