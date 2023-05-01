İstanbul'da elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İşte İstanbul 2 Mayıs Salı elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 2 Mayıs Salı günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 2 Mayıs Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: ŞİŞLİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BAHÇELER, BOZOVA, BÜLBÜL, DENİZHAN, GÜNGÖREN, MEHMETÇİK, ŞEHİT NİYAZİ sk bölgelerinde 02/05/2023 16:00:00 - 02/05/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Mayıs 2023 Salı 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Mayıs 2023 Salı 22:00
İLÇE: ATAŞEHİR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BAYRAKTAR, BARAJ YOLU, NEŞELİ, TURGUT ÖZAL, ÇAĞLAYAN, SU, ADİL, ARİF, 150 KONUTLAR
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Mayıs 2023 Salı 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Mayıs 2023 Salı 18:00
İLÇE: ZEYTİNBURNU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 101/1., DR. SADIK AHMET sk / TELSİZ mah 318., 319., 76., 85., 85/10., 85/11., 85/12., 85/13., 85/14., 85/15., 85/2., 85/3., 85/3B, 85/4., 85/4A, 85/5., 85/6., 85/7., 85/8., 85/9., 94/3., 94/4., 94/5., KAKTÜS, NERGİS, TOMURCUK sk bölgelerinde 02/05/2023 14:00:00 - 02/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Mayıs 2023 Salı 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Mayıs 2023 Salı 16:00