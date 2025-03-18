İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek?
İstanbul’da 19 Mart’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.
Arnavutköy ilçesi
Arnavutköy ilçesi
Arnavutköy ilçesi
Arnavutköy ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bakırköy ilçesi
Bakırköy ilçesi
Bakırköy ilçesi
Başakşehir ilçesi
Başakşehir ilçesi
Başakşehir ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Beşiktaş ilçesi
Beyoğlu ilçesi
Beyoğlu ilçesi
Beyoğlu ilçesi
Beyoğlu ilçesi
Beyoğlu ilçesi
Esenler ilçesi
Esenyurt ilçesi
Esenyurt ilçesi
Esenyurt ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Fatih ilçesi
Fatih ilçesi
Fatih ilçesi
Fatih ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Güngören ilçesi
Kağıthane ilçesi
Kağıthane ilçesi
Kağıthane ilçesi
Küçükçekmece ilçesi
Küçükçekmece ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Silivri ilçesi
Silivri ilçesi
Silivri ilçesi
Silivri ilçesi
Silivri ilçesi
Silivri ilçesi
Silivri ilçesi
Silivri ilçesi
Silivri ilçesi
Sultangazi ilçesi
Sultangazi ilçesi
Şişli ilçesi
Şişli ilçesi
Şişli ilçesi
Zeytinburnu ilçesi
Zeytinburnu ilçesi
Zeytinburnu ilçesi