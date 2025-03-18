İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek?

İstanbul’da 19 Mart’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 1

Arnavutköy ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 2

Arnavutköy ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 3

Arnavutköy ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 4

Arnavutköy ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 5

Bağcılar ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 6

Bağcılar ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 7

Bağcılar ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 8

Bahçelievler ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 9

Bakırköy ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 10

Bakırköy ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 11

Bakırköy ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 12

Başakşehir ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 13

Başakşehir ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 14

Başakşehir ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 15

Bayrampaşa ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 16

Bayrampaşa ilçesi

16 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 17

Bayrampaşa ilçesi

17 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 18

Bayrampaşa ilçesi

18 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 19

Bayrampaşa ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 20

Beşiktaş ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 21

Beyoğlu ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 22

Beyoğlu ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 23

Beyoğlu ilçesi

23 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 24

Beyoğlu ilçesi

24 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 25

Beyoğlu ilçesi

25 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 26

Esenler ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 27

Esenyurt ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 28

Esenyurt ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 29

Esenyurt ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 30

Eyüpsultan ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 31

Eyüpsultan ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 32

Eyüpsultan ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 33

Fatih ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 34

Fatih ilçesi

34 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 35

Fatih ilçesi

35 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 36

Fatih ilçesi

36 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 37

Gaziosmanpaşa ilçesi

37 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 38

Gaziosmanpaşa ilçesi

38 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 39

Gaziosmanpaşa ilçesi

39 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 40

Güngören ilçesi

40 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 41

Kağıthane ilçesi

41 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 42

Kağıthane ilçesi

42 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 43

Kağıthane ilçesi

43 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 44

Küçükçekmece ilçesi

44 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 45

Küçükçekmece ilçesi

45 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 46

Sarıyer ilçesi

46 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 47

Sarıyer ilçesi

47 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 48

Sarıyer ilçesi

48 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 49

Sarıyer ilçesi

49 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 50

Silivri ilçesi

50 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 51

Silivri ilçesi

51 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 52

Silivri ilçesi

52 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 53

Silivri ilçesi

53 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 54

Silivri ilçesi

54 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 55

Silivri ilçesi

55 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 56

Silivri ilçesi

56 66
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 57

Silivri ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 58

Silivri ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 59

Sultangazi ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 60

Sultangazi ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 61

Şişli ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 62

Şişli ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 63

Şişli ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 64

Zeytinburnu ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 65

Zeytinburnu ilçesi

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İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı! Hangi bölgeler etkilenecek? - Resim: 66

Zeytinburnu ilçesi

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elektrik kesintisi