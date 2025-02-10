İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek?

11 Şubat 2025 Salı günü İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır. Hazırlıksız yakalanmamak için işte haberimiz...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 1

Aşağıda, kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler ile kesinti saatleri belirtilmiştir:

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İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 2

Arnavutköy:

Saat: 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

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İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 3

Bakırköy İlçesi, Merkez-Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi:Karanfil Sokak
Uğur Mumcu Sokak
Yüzücü Talat Yüzmen Sokak

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İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 4

Fatih:

Saat: 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:

Muhsine Hatun Mahallesi:Batumlu Sokak

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İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 5

Seyyid Ömer Mahallesi:Altımermer Sokak
Devirhan Sokak
Emrullah Efendi Sokak
Eski Vezir Sokak
Eski Vezir Aralığı Sokak
Halide Edib Adıvar Sokak
Mecnun Bey Sokak
Mismarcı 1. Sokak
Vani Dergah Sokak
Vezir Sokak
Yaylak Sokak
Şeyh Hüsamettin Sokak

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İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 6

Şehremini Mahallesi:Eski Vezir Sokak
Yaylak Sokak

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İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 7

Sarıyer:

Saat: 00:00 - 06:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:

Rumeli Kavağı Mahallesi:Karakütük Sokak

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İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 8

Ferahevler Mahallesi:Ateş Çiçeği Sokak
Aylantız Sokak
Ela Sokak
Fişek Sokak
Kuşkonmaz Sokak
Fıstık Çamı Sokak
Yeni Yıldız Sokak
Çelik Sokak
Ateş Çiçeği Sokak
Çelik Sokak
İnci Çiçeği Sokak

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İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 9

Silivri:

Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Bölgeler:Alipaşa Mahallesi:Bakkal Sok

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İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek? - Resim: 10

Bu kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir. Güncel ve detaylı bilgi için Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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