İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek?
11 Şubat 2025 Salı günü İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır. Hazırlıksız yakalanmamak için işte haberimiz...
Aşağıda, kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler ile kesinti saatleri belirtilmiştir:
Arnavutköy:
Saat: 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Bakırköy İlçesi, Merkez-Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi:Karanfil Sokak
Uğur Mumcu Sokak
Yüzücü Talat Yüzmen Sokak
Fatih:
Saat: 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Muhsine Hatun Mahallesi:Batumlu Sokak
Seyyid Ömer Mahallesi:Altımermer Sokak
Devirhan Sokak
Emrullah Efendi Sokak
Eski Vezir Sokak
Eski Vezir Aralığı Sokak
Halide Edib Adıvar Sokak
Mecnun Bey Sokak
Mismarcı 1. Sokak
Vani Dergah Sokak
Vezir Sokak
Yaylak Sokak
Şeyh Hüsamettin Sokak
Şehremini Mahallesi:Eski Vezir Sokak
Yaylak Sokak
Sarıyer:
Saat: 00:00 - 06:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
Rumeli Kavağı Mahallesi:Karakütük Sokak
Ferahevler Mahallesi:Ateş Çiçeği Sokak
Aylantız Sokak
Ela Sokak
Fişek Sokak
Kuşkonmaz Sokak
Fıstık Çamı Sokak
Yeni Yıldız Sokak
Çelik Sokak
Ateş Çiçeği Sokak
Çelik Sokak
İnci Çiçeği Sokak
Silivri:
Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Bölgeler:Alipaşa Mahallesi:Bakkal Sok
Bu kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir. Güncel ve detaylı bilgi için Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.