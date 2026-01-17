İstanbul’da engelli yolcuları araca almayan taksi şoförü trafikten men edildi

Ataşehir’de bir alışveriş merkezi önünde yaşanan olayda, 2’si engelli toplam 4 yolcuyu çeşitli gerekçelerle aracına almayan taksi şoförüne cezai işlem uygulandı. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, 16 Ocak tarihinde Ataşehir ilçesi D100 Kuzey Karayolu üzerinde bir ticari taksinin yol kenarında durduğu, yolcuların araca binmek istemesine rağmen sürücünün yolcu seçerek 2’si engelli 4 kişiyi araca almadığı tespit edildi.

Görüntüler üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda taksinin plaka bilgilerine ulaşıldı ve sürücünün O.A. (36) olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 2/5 maddesi kapsamında, çalışma izni ve ruhsat şartlarına aykırı şekilde yolcu taşımak gerekçesiyle 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca söz konusu araç trafikten men edildi.

Yetkililer, benzer ihlallerle ilgili denetimlerin süreceğini ve özellikle yolcu seçimi gibi uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.