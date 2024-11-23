İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da fabrika yangını
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İlçenin Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan ve plastik ev gereçleri üretilen fabrikada gece saatlerinde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Beylikdüzü itfaiye görevlilerinin yanı sıra çevre ilçeler başta olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakasındaki bir çok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı.

İtfaiyenin, zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ambulansların da hazır bekletildiği fabrikadaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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