İstanbul'da Fabrika Yangını! Arnavutköy'deki Yangın Kısa Sürede Büyüdü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Plastik ham madde malzemelerinin bulunduğu fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da Fabrika Yangını! Arnavutköy'deki Yangın Kısa Sürede Büyüdü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yangın paniği yaşandı. Yangın, Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki 3 katlı bir fabrikada çıktı.

Fabrikanın plastik ham madde malzemelerin bulunduğu çatı katında çıkan yangının neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi.

Kısa sürede büyüyen yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Fabrikanın yaklaşık bir aydır faaliyette olmadığı ve bu nedenle yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşanan Sağanak Sonrası Zonguldak Sahilinde Kirlilik Meydana Geldi!Yaşanan Sağanak Sonrası Zonguldak Sahilinde Kirlilik Meydana Geldi!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # arnavutköy # yangın # fabrika
Çok Okunanlar
Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava!
Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
Öne Çıkanlar İsrail'den Utanılacak Görüntüler! "İnsanlıktan Çıkmışlar!" | Ulusal Stratejik Akıl İsrail'den Utanılacak Görüntüler! "İnsanlıktan Çıkmışlar!" | Ulusal Stratejik Akıl Kışlık Çorba Dediğin Böyle Olur! Kışlık Çorba Dediğin Böyle Olur!