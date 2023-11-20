İstanbul'da Fabrika Yangını! Arnavutköy'deki Yangın Kısa Sürede Büyüdü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yangın paniği yaşandı. Yangın, Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki 3 katlı bir fabrikada çıktı.

Fabrikanın plastik ham madde malzemelerin bulunduğu çatı katında çıkan yangının neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi.

Kısa sürede büyüyen yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Fabrikanın yaklaşık bir aydır faaliyette olmadığı ve bu nedenle yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.