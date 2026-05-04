İstanbul'da fast-food zincirinde skandal: Anne ve kızı "fakir" diye içeri alınmadı

Ekonomik durumları nedeniyle dışlanan bir anne ve küçük kızının maruz kaldığı muamele, tesadüfen orada bulunan bir müşterinin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı.

HAYIRSEVER MÜŞTERİNİN JESTİ SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

Olay, restorana gelen bir müşterinin dijital sipariş ekranı üzerinden kendi yemeğini alırken, dışarıdaki anne ve kızı da düşünerek onlar için de ödeme yapmasıyla başladı. Sipariş fişini aileye teslim eden müşteri, yemeğin neden masaya servis edilmediğini sorduğunda ise personelin şoke eden yanıtıyla karşılaştı. Personel, aileyi kastederek, "Onlar restoranda yiyemez, sadece paket servis alabilirler" diyerek masaya servis yapmayı reddetti.

ŞUBE MÜDÜRÜNDEN "KURAL" SAVUNMASI

Müşterinin duruma müdahale edip şube yöneticisini çağırması da skandalı dindirmedi. Kendi yemeği tepside servis edilirken, anne ve kızın yemeğinin alelacele paket yapıldığını gören duyarlı vatandaş, "Ben içeride yiyebiliyorsam onlar neden yiyemiyor?" sorusunu yöneltti. Mynet’te yer alan bilgilere göre; restoran müdürü sert bir tonda, "Bizim kurallarımız var, öyle her geleni içeri alamayız" diyerek yapılan ayrımcılığı açıkça savundu.

MÜŞTERİLERİN ORTAK TEPKİSİ GERİ ADIM ATTIRDI

Küçük bir çocuğun gözleri önünde sergilenen bu dışlayıcı tutum, restorandaki diğer müşterilerin de büyük tepkisini çekti. Çevredeki vatandaşların toplu halde itiraz etmesi ve yönetimin tavrını protesto etmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalan şube yönetimi, aileye ancak o an masa servisi açtı.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan olay sonrası, ilgili restoran zincirine yönelik boykot çağrıları yapılırken; kullanıcılar işletmelerin "müşteri seçme" hakkının insani değerlerin ve yasaların önüne geçemeyeceğine dair binlerce paylaşımda bulundu.