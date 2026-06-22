İstanbul'da feci kaza! İETT otobüsü ile tır çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki bir İETT otobüsü ile tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Kaza, Adil Mahallesi'ndeki Beykoz Caddesi üzerinde yaşandı. Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen bir İETT otobüsü ile tır güzergah üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan toplam üç kişi yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri, trafikte yeni bir olumsuzluk yaşanmaması adına cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.
Ekiplerin kazaya karışan araçlarla ve sürücülerle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.