İstanbul'da feci kaza! İETT otobüsü ile tır çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, Adil Mahallesi'ndeki Beykoz Caddesi üzerinde yaşandı. Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen bir İETT otobüsü ile tır güzergah üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan toplam üç kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri, trafikte yeni bir olumsuzluk yaşanmaması adına cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Ekiplerin kazaya karışan araçlarla ve sürücülerle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.