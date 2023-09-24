İstanbul'da feci kaza! İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı

Her gün milyonlarca yolcu taşıyan İETT otobüsü yine kazaya karıştı. İstanbul Beyoğlu'nda özel halk otobüsü ile tramvay çarpıştı.

Kaza Şans Eseri Ucuz Atlatıldı

Karaköy istikametine sefer yapan tramvay ile Kabataş yönüne gitmek üzere kavşaktan sola dönmeye çalışan İETT otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, Karaköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Hasar gören özel halk otobüsü çalışmaların ardından kaldırıldı.