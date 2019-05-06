İstanbul'da O-3 Hal Bağlantı Kavşağı'nda Vatan Caddesi yönünde tır devrildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğu bildirilirken yola dökülen mazota karşı kumlama çalışması yapıldığı aktarıldı. Katar Caddesi'nde İstinye Park sonrası Sahil İstinye yönü sağ şeritte de zincirleme kaza oldu

İstanbul'da O-3 Hal Bağlantı Kavşağı'nda Vatan Caddesi yönünde tır devrildi.



Trafik akışının tek şeritten verildiği bildirildi.



Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde olduğu aktarıldı.



MAZOTA KARŞI KUMLAMA ÇALIŞMASI



Edinilen bilgilere göre, yola dökülen mazota karşı kumlama çalışması yapılıyor.



Tırın kaldırılmasının zaman alacağı bildirilirken, sürücülere alternatif yolları kullanmaları önerildi.



ŞİMDİ DE ZİNCİRLEME KAZA



Katar Caddesi'nde İstinye Park sonrası Sahil İstinye yönü sağ şeritte de zincirleme kaza oldu.



ulusal.com.tr



