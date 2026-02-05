İstanbul'da feci kaza: Vinç önce aracı ezdi, sonra polikliniğe daldı

Kaza, Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı inen 38 AJF 546 plakalı sepetli vinç aniden kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen iş makinesi, önünde seyreden 34 EKD 524 plakalı otomobile çarparak aracı metrelerce sürükledi. Çarpmanın şiddetiyle duramayan vinç, refüjü aşıp yol kenarındaki bir diş hekimliği polikliniğine dalarak durabildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Feci kazada, vincin sürüklediği araçta bulunan anne ve 10 yaşındaki çocuğu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluştururken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 10 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya neden olan vinç sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Poliklinik içerisindeki çalışanların faciadan saniyelerle kurtulduğu ortaya çıktı. Olayın şokunu atlatamayan diş hekimliği çalışanı Seda Top, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: "Yukarıdan geliyordu. Göbeğe çarptı sekerek bu tarafa doğru girdi. Gelirken de kırmızı otomobile çarpmış bir çocuk yaralı durumu ne bilmiyorum. Ben kahve yaptım yerime geldim o da buraya girdi. Saniyelerle kurtulduk. Şoför kaçmış"