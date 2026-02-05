İstanbul'da feci kaza: Vinç önce aracı ezdi, sonra polikliniğe daldı

Büyükçekmece'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan sepetli vinç, önce bir otomobili sürükledi ardından diş polikliniğinin içine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada çalışanlar ölümden kıl payı kurtulurken, vincin ezdiği araçtaki küçük çocuk yaşam savaşı veriyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da feci kaza: Vinç önce aracı ezdi, sonra polikliniğe daldı
Yayınlanma:

Kaza, Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı inen 38 AJF 546 plakalı sepetli vinç aniden kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen iş makinesi, önünde seyreden 34 EKD 524 plakalı otomobile çarparak aracı metrelerce sürükledi. Çarpmanın şiddetiyle duramayan vinç, refüjü aşıp yol kenarındaki bir diş hekimliği polikliniğine dalarak durabildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Feci kazada, vincin sürüklediği araçta bulunan anne ve 10 yaşındaki çocuğu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluştururken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 10 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya neden olan vinç sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Poliklinik içerisindeki çalışanların faciadan saniyelerle kurtulduğu ortaya çıktı. Olayın şokunu atlatamayan diş hekimliği çalışanı Seda Top, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: "Yukarıdan geliyordu. Göbeğe çarptı sekerek bu tarafa doğru girdi. Gelirken de kırmızı otomobile çarpmış bir çocuk yaralı durumu ne bilmiyorum. Ben kahve yaptım yerime geldim o da buraya girdi. Saniyelerle kurtulduk. Şoför kaçmış"

Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları belli oluyor! İşte isim listesi sorgulama ekranıKahramanmaraş TOKİ kura sonuçları belli oluyor! İşte isim listesi sorgulama ekranıYurt
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi sorgulama ekranıTOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi sorgulama ekranıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

büyükçekmece
Günün Manşetleri
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Futbolda "bahis ve şike" depremi
Deprem bölgesine bugüne kadar ne kadar harcandı?
Samsun merkezli çocuk istismarı operasyonu
Buca Belediyesi'ne operasyon
3 ilde uyuşturucu operasyonu
Farkında olmadan "ağır ceza" şüphelisi olabilirsiniz
İstanbul değil Marmara depremi... 10 il etkilenecek
Ekrem İmamoğlu ve 3 isim hakkında dava!
Çok Okunanlar
Araç sahipleri dikkat Araç sahipleri dikkat
Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın! Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın!
Altında ibre aşağı döndü! Altında ibre aşağı döndü!
Bugün neler indirimde? Bugün neler indirimde?
%1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Tarih ve şartlar netleşiyor... %1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Tarih ve şartlar netleşiyor...