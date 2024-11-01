İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı
İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün emniyet ve askeri yapılanmasında yer aldığı belirlenen 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Emniyet güçlerinin 15 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı