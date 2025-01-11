İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

İstanbul'da, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi. 8 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
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Yurt genelinde FETÖ'nün faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, halen aktif yapılanma içerisinde yer alan FETÖ üyelerinin yakalanmamak için örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıklarını belirledi.

Zanlıların adli takipten kurtulmak için sahte kimlik kullandıklarını tespit eden ekipler, örgütün hücre evi olarak kullandığı 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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