İstanbul'da fırtına dehşeti! Uçan çatı evlerin içine saplandı

O sırada evlerinde bulunan vatandaşlar, içeri giren parçaları fark ederek kendilerini hızla yan odalara attı ve muhtemel bir ölüm tehlikesini son anda atlattı. Olay neticesinde her iki binanın çatısında ve dairelerin içlerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Savrulan çatı ve kalas parçalarının üzerine düştüğü, sokakta park halinde bulunan 34 DMT 959 plakalı araç da hasar aldı. Öte yandan, ilçede fırtınanın şiddetiyle bir ağacın devrildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul'da fırtınanın etkili olduğu bir diğer ilçe Esenyurt'ta da benzer manzaralar yaşandı. Rüzgar nedeniyle uçan çatı parçaları, sokakta park halinde olan araçların üzerine devrilerek hasar oluşturdu.