İstanbul'da fırtına dehşeti! Uçan çatı evlerin içine saplandı
İstanbul genelinde etkili olan kısa süreli fırtına Küçükçekmece ve Esenyurt'ta maddi hasara yol açtı. Küçükçekmece'de yıkım çalışması yapılan beş katlı binadan kopan çatı parçaları, sokağın karşısındaki iki binanın çatısını delerek dairelerin içine girdi.
Küçükçekmece İnönü Mahallesi 2. Kazım Karabekir Sokak'ta akşam saatlerinde fırtına kaynaklı çatı uçması olayı meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım için çalışma yürütülen beş katlı bir binanın çatısından rüzgarın etkisiyle kalas ve çeşitli parçalar koptu. Havada savrulan bu materyaller, sokağın karşısında bulunan biri iki katlı, diğeri dört katlı olan iki ayrı binaya ok gibi saplandı. Çatıları tamamen delerek evlerin içine kadar giren ağır parçalar, çevre sakinlerine büyük panik yaşattı.
O sırada evlerinde bulunan vatandaşlar, içeri giren parçaları fark ederek kendilerini hızla yan odalara attı ve muhtemel bir ölüm tehlikesini son anda atlattı. Olay neticesinde her iki binanın çatısında ve dairelerin içlerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Savrulan çatı ve kalas parçalarının üzerine düştüğü, sokakta park halinde bulunan 34 DMT 959 plakalı araç da hasar aldı. Öte yandan, ilçede fırtınanın şiddetiyle bir ağacın devrildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul'da fırtınanın etkili olduğu bir diğer ilçe Esenyurt'ta da benzer manzaralar yaşandı. Rüzgar nedeniyle uçan çatı parçaları, sokakta park halinde olan araçların üzerine devrilerek hasar oluşturdu.
Çatısı delinen binalardan birinde yaşayan Nisanur Yuşan, olayın saniyeler içinde geliştiğini belirtti. Yuşan, "Biz camdan dışarı bakıyorduk zaten kumlar vardı dışarıda. Camdan dışarı baktığımız anda karşı binanın çatısı bir anda bizim binamızın çatısının üzerine geldi. O an şoke olduk, masaların altına girdik ev bile sallandı. Herkes maddi hasara uğradı ama cana da gelebilirdi, burada benim kardeşim uyuyordu onu çağırdığım gibi çatının bu kısmı çöktü sonra odaya geçtik masanın altına girdik" dedi.
"HİÇBİR ÖNLEM ALINMIYOR"
Evinde hasar oluşan bir diğer daire sahibi Zeki Tan ise yıkım çalışmalarında ihmal olduğunu öne sürdü. Önlem alınmadan söküm yapıldığını savunan Tan, "Karşı bina kentsele giriyor. Orada sökümleri yapıyor, çatıyı boşa çıkarıyor. Hiçbir önlem alınmıyor. Karşı binanın suçu burada var müteahhit kimse. Kardeşim burada uzanmış, oğlu da karşı tarafta uzanmış 11 yaşında. Aniden çocuğunu alıp kendisini salonun öbür tarafına atıyor. Sonra bir baktım ki ağaçlar, odunlar saplanmış çatıya" ifadelerini kullandı.