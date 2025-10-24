İstanbul'da fırtına ulaşımı vurdu! Bazı vapur ve teleferik seferleri iptal edildi

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle ulaşımda ilk aksama haberi Metro İstanbul'dan geldi. Metro İstanbul'un resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan duyuruda, iki teleferik hattında seferlerin durdurulduğu belirtildi.

Paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında, elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerin geçici olarak gerçekleştirilemediği ifade edildi.

Deniz ulaşımında da hava muhalefeti nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, bazı vapur seferlerinde güzergah değişiklikleri yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır."

Ayrıca Aşiyan iskelesini kullanan hatlarda da düzenlemeye gidildiği belirtilerek, "Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır." denildi.