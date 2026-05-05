İstanbul'da fuar mesaisi: 5 gün boyunca bu yollar kapalı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy’de 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, fuar süresince her gün 07.00-19.00 saatleri arasında belirli güzergahlarda trafik akışı durdurulacak. Bu kapsamda, Yeni Havalimanı Caddesi D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı ile Hanımeli Sokak ve Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol trafiğe kapalı olacak.

Kapatılan yollar için sürücülere alternatif güzergahlar da bildirildi. Buna göre Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.

Yetkililer, belirtilen saatlerde bölgede yoğunluk yaşanabileceğini belirterek sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uyması gerektiğini vurguladı.