İstanbul'da Gazze'ye destek mitingi düzenlendi

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan mitingde AK Parti İstanbul Milletvekili sanatçı Yücel Arzen, Filistin için hazırladığı ezgiyi seslendirdi.

Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, işgal son bulmadıkça ve soykırım durmadıkça susmayacaklarını söyledi.

Filistin’in 1948'den beri işgal altında olduğunu belirten Yalçın, 360 kilometrekarelik Gazze'nin 17 yıldır abluka altında ve her yerinin kan içinde olduğunu dile getirdi.

Gazze'nin 365 gündür tarihin en kanlı yıkımına ve en vahşi soykırımına sahne olduğunu vurgulayan Yalçın, "Gazze'de vahşi bir can pazarı kurulmuş. Hastaneler, okullar, camiler, pazar yerleri, mülteci kampları, toplu katliam alanlarına dönüştü. 365 günde 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın 42 bin Filistinli kardeşimiz katledildi. Gayriresmi rakamlara göre şehitlerimizin sayısı 118 bin. 100 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp var. Gazze’de ölen sadece masum siviller değil Gazze’de insanlık ölüyor" ifadelerini kullandı.



