İstanbul'da gece silahlı saldırı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, saldırganlar geldikleri araçlarla kaçtı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da gece silahlı saldırı
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi ile 2051 Sokak'ın kesiştiği yer oldu.

Edinilen bilgiye göre, plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobilden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BF 4721 plakalı otomobile ateş açıldı.

Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobile çarptı.

Olayda yaralanan olmazken, saldırganlar geldikleri araçlarla kaçtı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri yerde çok sayıda kovan buldu, bazı araçlara da kurşun isabet ettiği görüldü.

Saldırıya uğrayan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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